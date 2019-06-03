Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ'nin (STM) tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği ve 'kamikaze drone' olarak da adlandırılan otonom döner kanatlı vurucu İHA (Kargu), 1.5 yıldır Özel Kuvvetler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra emniyet güçlerince de terörle mücadelede ve sınır ötesi harekâtlarda başarıyla kullanılıyor. STM tarafından 150 adet teslimatı yapılan Kargu, bir personel tarafından rahatlıkla taşınabiliyor, sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor. STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'larla ilgili Hürriyet'e şunları söyledi:

GERİ BİLDİRİMLER ÇOK İYİ: "Kargu, hem iç güvenlik harekâtlarında hem de sınır ötesi harekâtlarda kullanılıyor. Kargu platformunun, kamikaze yani vurucu özelliğini kullanıp kullanmamak size bağlı. Üzerinde bir patlayıcı var. Bu patlayıcıyı aktive edip patlattığınız zaman, bir kez kullanmış oluyorsunuz. Ama mesela, herhangi bir birliğimiz keskin nişancı ateşi altında kaldı ya da pusu tehdidiyle karşı karşıya. O noktada birlik, bu kamikaze İHA'ları hiçbir risk almadan gözetleme amacıyla kullanıyor. Tehdidi görüyor, o tehdidi bertaraf etmek isterse patlayıcı özelliğini kullanarak tekli saldırı yapabiliyor. Özellikle komando birliklerimizin ve özel kuvvetlerimizin çok ciddi iyi geri bildirimlerini alıyoruz. Çok memnunlar. 300 adet daha sipariş kesinleşti. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın tedarik edilecek Kargu var.

MAĞARAYI PATLATACAK: Drone'larımızı bir yandan geliştirmeye de devam ediyoruz. Mağaralarda görev yapabilecek olması önemli. Bu platformlar otonom görev yapabildiğinden, mağaranın içinde tanımladığımız görevleri yerine getirebilecek. İsterseniz mağarada keşif yaptıktan sonra geri dönebilecek. Ya da keşif sırasında tanımlanan görev çerçevesinde hareketli bir nesne ile karşılaşırsa bunu imha edebilecek. Bu görev için de Makine Kimya Enstitüsü ve TÜBİTAK SAGE ile termobarik başlık üzerinde çalışıyoruz. Şu anda Kargu üzerinde tek çeşit patlayıcı var. Parçacık tesirli antipersonel mühimmatı kullanılıyor. Termobarik başlığı taktığımızda mağarada da etkin bir şekilde görev yapabilecek. Yine MKE ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte zırh delici başlık üzerinde de çalışıyoruz. Böylece İHA'larımızı zırhlı araçlara karşı da etkin bir şekilde kullanabileceğiz.

SÜRÜ TAARRUZU KABİLİYETİ KAZANDI: İHA'larımıza sürü taarruz özelliği de kazandırdık. 20'nin üzerinde drone, sürü halinde ilk görevini başarıyla tamamladı. Bu sayıyı 60-70 platforma hatta 1000'li rakamlara çıkarmak mümkün. Sürü halinde deyince, değişik görev angajmanları yapabilecek yapay zeka algoritmalarını bu platformlara entegre edebilmekten bahsediyoruz. Böylece, hedef bölgesine sürü taarruzu yaparak tehditleri otomatik olarak bertaraf edecek kabiliyeti kazanmış oluyorsunuz."

SÜRÜ HALİNDE HAVADAN BIRAKACAĞIZ

"Bir de kamikaze drone'ları hava platformlarından sürü halinde bırakmak için çalışmalara başladık. İster İHA'dan, isterseniz herhangi bir hava platformundan hedef angajmanı yaparak bırakabileceksiniz. Bu çalışma, ABD'nin ilk denemelerini yaptığı alanlardan biri. Bu senenin sonuna doğru sabit kanatlı İHA'mız Alpagu ile ilk denemeleri Bayraktar'ın Akıncı İHA'sı ile yapacağız. Teknik altyapısı oluşturulmak üzere."

ASYA'DAN BİR ÜLKE 50 SİPARİŞ VERDİ

Murat İkinci, "Yurtdışından da talepleri gelmeye başladı. Sadece, Uzak Doğu Pasifik ülkeleri değil, gittiğimiz her yerde İHA'lara talep görüyoruz. Bir Asya ülkesi 50 adet sistemi almak istiyor, sipariş aşamasına geldi. Bu ilk deneme amaçlı bir iş. Başarılı olursa, çok daha ciddi bir ihracat potansiyeli ortaya çıkacak" dedi.



