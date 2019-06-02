Kur bugün 5,84 seviyesinde seyrediyor. TL son birkaç gündür gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8320'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gördü. 31 Mart yerel seçimleri öncesi dolar mevduatını artıran vatandaşın 26 Nisan ile biten haftada dolar mevduatları bu kez de 26 milyon dolar azaldı. TCMB verilerine göre 26 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 66.6 milyon dolar azaldı.