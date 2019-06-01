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Memurlara müjde

Memurlara müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

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