Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.06.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:23

son dakika! ve , kaç TL oldu? 1 Haziran güncel

kuru haftayı nasıl kapattı? 31 Mayıs'a 5.90'ın üzerinde başlayan dolar/TL öğleden sonra kuvvetlenen düşüşle birlikte 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 5.8495'e geriledi. Kur saat 16.32 itibarıyla 5.8445/5.8520 seviyesinden işlem gördü. Peki bugün ve , kaç TL oldu? İşte 1 Haziran güncel ...

Dolar/TL ne kadar? Dolar/TL geçen hafta 6.15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı son dört günde ise benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Dün dolar en düşük 5.8312 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5220 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Haziran güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,8402
Satış: 5,8434

EURO
Alış: 6,5225
Satış: 6,5503

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 1 Haziran güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri