Dolar/TL ne kadar? Dolar/TL geçen hafta 6.15'i test ettikten sonra yönünü aşağı çevirmişti. TL'deki değer kazancı son dört günde ise benzer para birimlerinden pozitif ayrışmaya dönüşerek kuvvetlendi. Dün dolar en düşük 5.8312 lira ve en yüksek 5.9224 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5220 lira ve en yüksek 6.6112 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Haziran güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,8402

Satış: 5,8434

EURO

Alış: 6,5225

Satış: 6,5503