Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.06.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:31

nda son dakika gelişmesi! 1 Haziran , gram, çeyrek,

haftayı nasıl kapattı? Son haftalarda yukarı yönlü dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, dolardaki etkinin nedeniyle düşüş eğilimine geçti. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artarak 243 bin 630 liraya yükseldi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? İşte 1 Haziran ...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanış gününde çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Haziran Cumartesi günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 1 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri