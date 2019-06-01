Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın kapanış gününde çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Haziran Cumartesi günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.