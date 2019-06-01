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  • 01.06.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 12:50

Başkanı Trump’tan piyasasına darbe!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ’ın ve için ek gümrük vergisi kararı fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. ün varil fiyatı bir günde yüzde 5,7 düşüşle 61,5 dolara kadar geriledi. Bir günlük kaybın bedeli ise 3 dolar oldu.

Trump’tan petrol piyasasına darbe!

Başkanı 'ın ve için ek gümrük vergisi kararı fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. ün varil fiyatı bir günde yüzde 5,7 düşüşle 61,5 dolara kadar geriledi. Bir günlük kayıp 3 dolar oldu.

Brent petrolünün fiyatı 30 Nisan'dan itibaren yüzde 11, WTI ham petrolün yüzde 14 düştü.

PETROL FİYATLARI 60 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR
Uzmanlar, bu düşüş temposu sürerse petrol fiyatının haftaya 60 doların altına inebileceğini, ardından rublenin de 67-70 dolarlara çıkabileceğini öngörüyor.

Türkrus.com haber sitesinin haberine göre; Petroldeki düşüşün başlıca nedeninin ABD-Çin arasında tırmanan ticaret savaşları olduğu, ABD'nin Meksika ve AB karşıtı politikalarının piyasalarda yarattığı gerginliğin de petrol piyasasını etkilediğine dikkat çekiliyor.

RUSYA'NIN ÜRETİMDEKİ ARTIŞI FİYATLARI ETKİLİYOR
Diğer yandan analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün () ile petrol üretimini kısma yönündeki anlaşmasının büyük ihtimalle uzatılacağını ve bunun da petrol fiyatının çok daha aşağılara inmesinin önüne geçeceğini tahmin ediyor. OPEC ülkeleri ile Rusya'nın üretimde ciddi artışa gitmesinin varil fiyatını 40 dolara kadar indirebileceği öngörülüyor.

Petroldeki gidişatın henüz rubleye ciddi bir etkisi ise olmadı. yüzde 0,41 artışla 65,4 rubleye, euro kuru yüzde 0,76 artarak 73,1 rubleye yükseldi.

Rublenin gidişatının büyük ölçüde küresel piyasalardaki petrol fiyatlarına ve ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım tehditlerine bağlı olduğu belirtiliyor. Analistler, yaz döneminde dolar kurunun 67-70 rubleye yükselebileceğini tahmin ediyor.

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