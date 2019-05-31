Köprü kaçak geçiş cezası son dakika af geldi mi? Kaçak geçiş cezası nedir, ne kadardır? Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan minibüs, otomobil, kamyonet, otobüs, panelvan araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği için ceza yiyen vatandaşları sevindiren haber dün akşam geldi. Köprüden 1 Ocak 2019 itibarıyla kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören torba teklif dün, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçiş cezaları ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Özellikle vatandaşlar geçiş ihlali cezalarının oldukça yüksek olduğundan yakınıyorlar.