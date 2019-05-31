Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.05.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 11:11

Köprü cezası son dakika affı geldi mi? Kaçak geçiş cezası Meclis'e geldi mi?

Köprü cezası ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Buna göre 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise yasa çıktıktan sonra 3 ay içinde başvuru yapılınca iade edilecek. milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif ile '6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu'na geçici madde eklenerek, İstanbul 'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezalara af getiriliyor. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Köprü kaçak geçiş cezası son dakika af geldi mi? Kaçak geçiş cezası nedir, ne kadardır? Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan minibüs, otomobil, kamyonet, otobüs, panelvan araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği için ceza yiyen vatandaşları sevindiren haber dün akşam geldi. Köprüden 1 Ocak 2019 itibarıyla kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören torba teklif dün, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçiş cezaları ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Özellikle vatandaşlar geçiş ihlali cezalarının oldukça yüksek olduğundan yakınıyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKöprü kaçak geçiş cezası son dakika affı geldi mi? Kaçak geçiş cezası Meclis'e geldi mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri