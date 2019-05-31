İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi.
İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz: İlk ay Almanya’ya 20 bin euroluk bir ihracatımız oldu
İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya’da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını söyledi.
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi.
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