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Köprü affı ’ten geçti

Köprü affı Meclis’ten geçti
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren torba teklif 'ten geçti. Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan teklif, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngörüyor. Düzenlemeyle yaşlı aracını hurdaya ayırıp yenisini alanlar, 15 bin liraya varan ÖTV indiriminden yararlanacak. Düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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