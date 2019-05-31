Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Fatih Savaş, Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantımızda oy birliği ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Sn. Fatih Savaş, Genel Sekreterliğe Kanal D Genel Müdürü Sn. Murat Saygı ve Saymanlığa Türk Telekom Direktörü Sn. Ziyad Varol seçilmişlerdir.