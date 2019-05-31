Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.05.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 16:28

, Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Televizyon Yayıncıları Derneği'nin dün gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulu'nda, Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TVYD başkanlığına Fatih Savaş seçildi

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı , Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuz neticesinde yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantımızda oy birliği ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu Hukuk Grup Başkanı Sn. Fatih Savaş, Genel Sekreterliğe Kanal D Genel Müdürü Sn. Murat Saygı ve Saymanlığa Türk Telekom Direktörü Sn. Ziyad Varol seçilmişlerdir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFatih Savaş, Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri