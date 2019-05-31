100 bin açık kadro iş kulübüyle dolacak

Dezavantajlı grupları iş sahibi yapmak için geçen yıl başlatılan İş Kulüpleri projesine bu yıl 30 kulüp dahil olacak, proje 2020'de tüm Türkiye'ye yayılacak. İş bulmakta zorlanan kesimler iş kulüpleri aracılığıyla muradına erecek, 100 bine yakın açık işe uygun elemanlar bulunmuş olacak. İş kulüplerinin kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem, motivasyon desteği vermeyi hedefleyen iş ve meslek danışmanlığı programı olduğunu anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş kulüpleri sayısını yıl sonu itibariyle 67'ye çıkaracaklarını belirtti. Selçuk, "Bugüne kadar 24 binin üzerinde vatandaşımız yararlandı. Bugün 34 ilde 40 iş kulübüyle destek veriyoruz. Yıl sonuna kadar 27 tane daha açmayı planlıyoruz" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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