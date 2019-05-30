Bilirkişi ücretleri ne kadar? Bilirkişi olma başvuru şartları nedir? E-devlet bilirkişi başvurusu yapma ekranı Adalet Bakanlığı bilirkişilere ödenecek olan asgari ücret tarifesini duyurdu. En düşük ücret 220, en yüksek ise 580 lira ödenecek. Bilirkişilere, Asliye hukuk, Asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ve işler için 365'er lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira ücret verilecek. Bilirkişiler, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira, bölge adliye ve bölge idare (istinaf) mahkemelerinde görülen dava ve işler için 465 lira, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ise 580 lira ödeme alacak.