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  • 30.05.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 12:36

? nedir? E-devlet

Bilirkişilik tarifesi ’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 yılı bilirkişilik asgari ücret tarifesine göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler ile Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220'şer lira ödenecek. Bilirkişi olmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvurular da her yılın kasım ayı içinde yapılıyor. Yani 30 Kasım son başvuru süresini kaçırırsanız, bir yıl beklemeniz gerekiyor. Peki ? nedir? E-devlet sayfamızda

Bilirkişi ücretleri ne kadar? Bilirkişi olma başvuru şartları nedir? E-devlet bilirkişi başvurusu yapma ekranı Adalet Bakanlığı bilirkişilere ödenecek olan asgari ücret tarifesini duyurdu. En düşük ücret 220, en yüksek ise 580 lira ödenecek. Bilirkişilere, Asliye hukuk, Asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ve işler için 365'er lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 290 lira ücret verilecek. Bilirkişiler, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira, bölge adliye ve bölge idare (istinaf) mahkemelerinde görülen dava ve işler için 465 lira, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ise 580 lira ödeme alacak.

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