Altın fiyatları tahvillerin yükselmesi ve doların iki yılın zirvesine yakın seyretmesiyle hafif geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,277.29 dolara geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 406,00 lira, Cumhuriyet altını 1.662,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 249,20 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (30 MAYIS 2019)

Yatırım amaçlı kullanılan ve düğün-nişan sezonunda rağbet gören altın fiyatları tahvillerin yükselmesi ile birlikte hafif geriledi. İşte 30 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altındaki yükselişten sonra en çok tercih edilen altın türü olan gram altın şu dakikalarda 246,98 seviyesinde alınırken, 247,03 TL'den satılıyor.