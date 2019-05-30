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  • 30.05.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 12:39

li havayollarından Havalimanı'na

Dünya devlerinden Havalimanı'na ! 'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan , Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul uçuşlarına başladı.

Çinli havayollarından İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi

Wuhan'dan saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı 'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 20.10'a Havalimanı'na iniş yaptı.

YOLCULAR HAVALİMANINDA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandığı bu seferle birlikte 'den 'na 6 noktadan uçuşlar düzenlenmeye başladı. Çin'den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye'ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve 'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

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