Bayramda Türkiye nüfusunun 7 katı çikolata tüketiliyor

Yapılan açıklamaya göre Ülker, hediyelik ve ikramlık çikolatada yüzde 33 pazar payıyla pazarın açık ara lideri olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, 2018 yılında 556 milyon adede yakın Ülker bayram çikolatası tüketildiğini, bunun da Türkiye nüfusunun yaklaşık 7 katına denk geldiğini belirterek "2018 yılında toplam bayramlık çikolatalı pazarı 360 milyon TL, bayramlık şekerleme pazarı ise 411 milyon TL'ye ulaştı. Bayram tüketiciler için olduğu kadar bizim için de önemli bir dönem. Üretim, pazarlama, satış teşkilatı başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumlulukla çalışırken, marketlerdeki tanıtım faaliyetleri için de 6 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlıyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.