Avrupa Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 euroluk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu. Yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar, ilk olarak 20 euroluk banknotta kullanılan yenilikçi 'portre penceresi' teknolojisini içeriyor. Banknot, ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan 'Europe'un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca, paralar ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük euro sembolleri beliriyor.
- Ekonomi
- 29.05.2019
- Gazete
Yeni 100-200 eurolar tedavülde
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