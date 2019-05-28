Vatandaşlar "personel ve memur alımları" hakkındaki internette araştırma yapıyor. 2019 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara 60 bin personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı, PTT, KYK, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlara personel alımları hakkında birçok kişi bilgi edinmek istiyor. İşte personel alımı yapacak kurum ve kuruluşlar...

ADALET BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIYOR

Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, İcra Katibi, infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi.