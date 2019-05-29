Altın fiyatları küresel ekonomik endişelerin risk iştahını zedelemesine karşın, güçlü seyreden doların kazanımları sınırlamasıyla yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,279.76 dolara yükseldi. Dünkü kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalarak 249 bin 200 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Mayıs tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (29 MAYIS ÇARŞAMBA)

28 Mayıs Salı günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.