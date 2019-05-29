Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.05.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 09:37

son dakika! 29 Mayıs , çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem görmüştü. Bugün , gram, çeyrek ve tam

Altın fiyatları küresel ekonomik endişelerin risk iştahını zedelemesine karşın, güçlü seyreden doların kazanımları sınırlamasıyla yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,279.76 dolara yükseldi. Dünkü kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalarak 249 bin 200 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Mayıs tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (29 MAYIS ÇARŞAMBA)

28 Mayıs Salı günü gram altın 249,24 liradan alınırken, 249,32 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 29 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri