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Anneye en az 9 bin 214 TL

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş görmezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler en az 9 bin 214 lira alabiliyor.



Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor.

Çalışan çalışmayan tüm anneler, birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira alıyor.
2019 yılı için süt parası 180 lira.

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