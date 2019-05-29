Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş görmezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler en az 9 bin 214 lira alabiliyor. Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan çalışmayan tüm anneler, birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira alıyor. 2019 yılı için süt parası 180 lira. SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6 bin 367 lira. Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay yarım gün çalışıp tam maaş alabiliyor.
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