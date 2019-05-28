Milyarder olmanın yaşı yok

Kardashian ailesinin üyesi Kylie Jenner (21) dünyanın en genç milyarderi oldu. Jenner, 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından etti. Dünya zenginlerinden Sheldon Adelson 68, Warren Buffett 56, Charles Koch 53, Michael Bloomberg 52, Carlos Slim 51, Larry Ellison 49, Bernard Arnault 48, Jack Ma 45 yaşında milyarder oldu.
- Ekonomi
- 28.05.2019
- Gazete
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