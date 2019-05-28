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Milyarder olmanın yaşı yok

Milyarder olmanın yaşı yok
Kardashian ailesinin üyesi Kylie Jenner (21) dünyanın en genç milyarderi oldu. Jenner, 23 yaşında milyarder olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından etti. Dünya zenginlerinden Sheldon Adelson 68, 56, Charles Koch 53, 52, Carlos Slim 51, Larry Ellison 49, Arnault 48, Jack Ma 45 yaşında milyarder oldu.

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