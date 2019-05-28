Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları doların son haftaların dip seviyelerinden toparlanmasıyla hafif gerileyerek dört işlem gününde ilk kez düşüş kaydetti. Bugüne 251,02 liradan başlayan altının gram fiyatı günün kapanışında yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem gördü.

İşte canlı altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI (28 MAYIS)

28 Mayıs Salı günü gram altın 246,83 liradan alınırken, 246,88 liradan satılıyor.