Dolar başlıca para birimleri karşısında yükselirken, yatırımcılar Avrupa Parlamento seçimlerinin 28 üyeli AB'nin kutuplaştığını göstermesinin ardından yeni katalizörler bekliyorlar. Japonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'ya ABD ile olan ticaret açığını azaltması için baskı yapmasıyla yen bekleme durumunda. Dün piyasa tatilleri dolayısıyla kapalı olan İngiltere ve ABD'de işlem hacimlerinin düşük olmasıyla birçok para birimi son işlem aralıklarında seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 6,0631
Satış: 6,0654
EURO
Alış: 6,7845
Satış: 6,7881
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.
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