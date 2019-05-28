Dolar başlıca para birimleri karşısında yükselirken, yatırımcılar Avrupa Parlamento seçimlerinin 28 üyeli AB'nin kutuplaştığını göstermesinin ardından yeni katalizörler bekliyorlar. Japonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'ya ABD ile olan ticaret açığını azaltması için baskı yapmasıyla yen bekleme durumunda. Dün piyasa tatilleri dolayısıyla kapalı olan İngiltere ve ABD'de işlem hacimlerinin düşük olmasıyla birçok para birimi son işlem aralıklarında seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0631

Satış: 6,0654

EURO

Alış: 6,7845

Satış: 6,7881

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.