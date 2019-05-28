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  • 28.05.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:27

da son dakika hareketliliği! 28 Mayıs ve ne kadar oldu? Güncel

/TL dün aşağı yönlü seyir izlemesinin ardından 28 Mayıs sabahına 6.0731 seviyesinde, ise 6.7924 TL'den güne başladı. Dolar endeksi yüzde 0.2 artışla 97.804'e yükselerek Perşembe günü gördüğü iki yılın zirvesi olan 98.371'in yüzde 0.6 altında işlem görüyor. Bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs güncel ...

Dolar başlıca para birimleri karşısında yükselirken, yatırımcılar Avrupa Parlamento seçimlerinin 28 üyeli AB'nin kutuplaştığını göstermesinin ardından yeni katalizörler bekliyorlar. Japonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo'ya ABD ile olan ticaret açığını azaltması için baskı yapmasıyla yen bekleme durumunda. Dün piyasa tatilleri dolayısıyla kapalı olan İngiltere ve ABD'de işlem hacimlerinin düşük olmasıyla birçok para birimi son işlem aralıklarında seyrediyor. Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0631
Satış: 6,0654

EURO
Alış: 6,7845
Satış: 6,7881

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının sakin olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

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