Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.05.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:17

Son dakika: 'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklar...

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () zorunlu karşılıklar ile ilgili kararı 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklar...

Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Tebliğ, 17 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklar...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri