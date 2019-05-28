Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
Tebliğ, 17 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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