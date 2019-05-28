Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Tebliğ, 17 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.