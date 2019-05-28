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  • 28.05.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:34

nda son dakika gelişmesi! 28 Mayıs , gram, çeyrek, fiyatı

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 250,40 liradan işlem gördü. Bugün , , çeyrek ve tam oldu?

Altın fiyatları doların son haftaların dip seviyelerinden toparlanmasıyla hafif gerileyerek dört işlem gününde ilk kez düşüş kaydetti. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,283.38 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet aktını fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (28 MAYIS)

28 Mayıs Salı günü gram altın 250,99 liradan alınırken, 251,02 liradan satılıyor.

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