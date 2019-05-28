Altın fiyatları doların son haftaların dip seviyelerinden toparlanmasıyla hafif gerileyerek dört işlem gününde ilk kez düşüş kaydetti. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,283.38 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet aktını fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (28 MAYIS)

28 Mayıs Salı günü gram altın 250,99 liradan alınırken, 251,02 liradan satılıyor.