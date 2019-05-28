Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.