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  • 29.05.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 17:20

ile ilgili gelişme! Temmuz ayında asgari ücrete gelecek mi?

2019 yılı Ocak ayı itibarıyla landı. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak olan zam ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmıştı.

Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.

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