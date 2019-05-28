Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.
Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.
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