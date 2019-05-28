Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.05.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 17:12

Alman otomotiv devi 'a polis baskını

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan 'a ait Almanya'da bulunan bürolar ve bazı mali müşavirlerin evine "rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları" nedeniyle baskın yapıldığı bildirildi.

Alman otomotiv devine polis baskını

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine baskın düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettiği suçlaması bulunduğu vurgulandı.

Baden Württemberg eyalet polisi ile yapılan baskında bazı belgelere el konulduğu ve incelenmek üzere savcılığa götürüldüğü belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan de de Porsche'nin eski iş yeri temsilcisi Uwe Hück hakkında haksız kazanç elde ettiği iddiaları bulunduğu ve evine yapılan baskınlarda Hück'ün kazanç belgelerinin incelendiği iddia edildi.

Haberde Hück dışında 5 kişi hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAlman otomotiv devi Porsche'a polis baskını
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri