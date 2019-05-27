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  • 27.05.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:26

da son dakika gelişmesi! 27 Mayıs ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel

kuru ne kadar? Cuma gününe 6.12 civarında başlayan küresel iyimserlikle hünüz 6.07 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah saat 08.45'te 6.0770/6.0830 bandında işlem gördü. Endeksteki gerileme ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş TL'ye olumlu yansıdı. Bugün ve , kaç TL oldu? İşe 27 Mayıs güncel ...

Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL yeni haftaya 6.7 seviyesinde, düşüşle başladı. Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0705
Satış: 6,0736

EURO
Alış: 6,8091
Satış: 6,8125

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