Dolar/TL yeni haftaya 6.7 seviyesinde, düşüşle başladı. Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 6,0705
Satış: 6,0736
EURO
Alış: 6,8091
Satış: 6,8125
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