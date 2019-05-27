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680 bin kişiye erken maaş

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği de bayramdan önce yatıyor. Ödemeler 31 Mayıs’ta alınabilecek.

680 bin kişiye erken maaş
Emekliler bayrama hem maaşları hem de ikramiyeleri cebinde girerken, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan yaklaşık 680 bin kişiye de erken ödeme var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 4 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin 31 Mayıs'a alındığını belirten Selçuk, vatandaşların bu ödemelerden bayram öncesi yararlanabileceğini bildirdi. Selçuk, bunun için vatandaşların kimlikleriyle PTT'ye başvurması gerektiğini kaydetti.

HAZAL ATEŞ

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