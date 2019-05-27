Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlar hilelere karşı uyardı. Bursa'da pastane işleten Hasan Acar, kilosu 40 liranın altında cevizli baklavanın olamayacağını söyleyerek, "Cevizin kilosu 60-65 lira civarında. Baklava yaparken tereyağı ile şerbet kullanıyoruz. Kilosu 40 liranın altındaki baklavalarda ekmek kırıntısı olabilir" dedi. Merdivenaltı baklavaya dikkat çekmek için ekmek kırıntılı baklava yapan Acar, "Ekmek kırıntısı baklavanın içerisinde ceviz tozuna benziyor. Cevizli baklavadaki hileyi anlamak zor. Renkten anlaşılmayabilir ama tadına bakınca ortaya çıkar. Fıstıklı baklavada da leblebi tozu veya bezelye hilesi yapılabiliyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 27.05.2019
- Gazete
"40 liranın altında cevizli baklava olmaz"
Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlar hilelere karşı uyardı. Bursa'da pastane işleten Hasan Acar, kilosu 40 liranın altında cevizli baklavanın olamayacağını söyleyerek, "Cevizin kilosu 60-65 lira civarında.
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