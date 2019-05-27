Özel Ferrari!

, en özel modeline imza attı. Ferrari Tasarım Merkezi'nin mühendislik ve aerodinamik ekibi, markanın karakterine ve ruhuna uygun ancak tamamen özgün yeni model yaratmak için müşterisiyle beraber çalışarak sıra dışı bir araca imza attı. Ferrari'nin özel projesi330 P3/ P4 veya 1966 Dino 206 S gibi ikonik modellerinden esinlenilen ancak onlara benzemeyecek modern bir spor prototip talebi üzerinemodeli baz alınarak geliştirildi.4 yıl süren geliştirme sürecinin ardından, özel yapım pist otomobili hayata geçti.