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  • 27.05.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:44

'lere büyük müjde! Yeni destek paketi hayata geçirildi

Binlerce 'ye dev destek geliyor. tarafından kendi öz kaynaklarından sağlanan destekle oluşturulan KGF Destek Kredisi Projesi bugün itibariyle resmen hayata geçirildi.

KOBİ'lere büyük müjde! Yeni destek paketi hayata geçirildi

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan "KGF Destek Kredisi Projesi" bugün itibarıyla hayata geçirildi.

KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

KGF'nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.

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