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  • 27.05.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:24

27 Mayıs altın fiyatları ! İşte güncel gram ve fiyatları

27 Mayıs altın fiyatları birikim yapan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti.

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna artışla süregelen altın fiyatları 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son konum ne?

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