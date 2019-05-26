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  • 26.05.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 19:36

ve ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan müjde!

ve nin ne zaman yatacağına dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik maaşları ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili müjdeli haberi vatandaşlarla paylaştı. Peki, işsizlik maaşı ve yatacak? İşte cevabı...

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek sorusu vatandaşların merakla yanıt beklediği sorular arasında yer alıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihini açıkladı.

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek. Bakan Selçuk ödemelerin PTT üzerinden 31 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

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