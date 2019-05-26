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  • 26.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 09:26

Dolar ! kuru kaç para oldu? /TL kurları ne oldu?

Dolar ! kuru kaç para oldu? /TL kurları ne oldu? vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 26 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro yüzde 0,56, dolar yüzde 0,46 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 87.153,69, en düşük 83.535,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 azalışla 86.072,28 puandan tamamladı.

Dolar kuru bugün ne kadar?

26 Mayıs tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen döviz kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Dolar 26 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 26 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu?

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