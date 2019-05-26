26 Mayıs tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez seçim gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen döviz kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Dolar 26 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 26 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu?