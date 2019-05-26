Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara ikramiye verilecek mi? 2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası bayramdan önce yatar mı? Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.