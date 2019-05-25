Yavuzlar’dan Aydın’a 550 milyon liralık proje

Yavuzlar İnşaat, Aydın'da yeni bir projeye başlıyor. Aydınlılar'ın 20 yıldır Aykonut Arazisi olarak bildiği alan ve çevresinde yer alan kentsel dönüşüm alanındaki 46 bin metrekarelik arsada inşa edilecek olan MyLife City, Türkiye'de şehir merkezinde yer alan en büyük proje olma özelliğini taşıyor. Bin 538 konut ve 17 bin metrekare ticari alandan oluşan projede, büyüklükleri 51 ile 149 metrekare arasında değişen 10 farklı tipte olması planlanan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor.
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12 ve 15 katlı toplam 30 blok halinde tasarlanan MyLife City'de 67 bin 835 metrekare kapalı otopark, 20 bin 795 metrekare peyzaj alanı, 6 bin 443 metrekare sosyal alan bulunacak. Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, projenin yatırım değerinin 550 milyon lira olduğunu açıkladı. Projenin cadde dükkanlar bölümünün sadece proje sakinlerine değil tüm Aydınlılar'ın hizmetine açılacağını ifade eden Melih Yavuz, "MyLife City'nin ulusal markaları barındırması planlanan ticari alanlarının içinde tekstil, kozmetik ve diğer ürün gamlarının yer aldığı kapalı AVM'nin yanı sıra kafe ve restoranlar bulunacak" dedi. Sosyal donatı alanlarında 5'i açık 7 yüzme havuzu, Türk hamamı, spa merkezi, sauna, fitness, squash, basketbol alanı, çocuk oyun parkları olması planlanan MyLife City'de ayrıca resepsiyon, yaşlı bakımı, bebek bakımı, evcil hayvan oteli, vale, çamaşır yıkama, sağlık ve ilk yardım ofisi, VIP transfer, house keeping, lostra servisi, catering gibi hizmetler verilecek.
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12 ve 15 katlı toplam 30 blok halinde tasarlanan MyLife City'de 67 bin 835 metrekare kapalı otopark, 20 bin 795 metrekare peyzaj alanı, 6 bin 443 metrekare sosyal alan bulunacak. Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, projenin yatırım değerinin 550 milyon lira olduğunu açıkladı. Projenin cadde dükkanlar bölümünün sadece proje sakinlerine değil tüm Aydınlılar'ın hizmetine açılacağını ifade eden Melih Yavuz, "MyLife City'nin ulusal markaları barındırması planlanan ticari alanlarının içinde tekstil, kozmetik ve diğer ürün gamlarının yer aldığı kapalı AVM'nin yanı sıra kafe ve restoranlar bulunacak" dedi. Sosyal donatı alanlarında 5'i açık 7 yüzme havuzu, Türk hamamı, spa merkezi, sauna, fitness, squash, basketbol alanı, çocuk oyun parkları olması planlanan MyLife City'de ayrıca resepsiyon, yaşlı bakımı, bebek bakımı, evcil hayvan oteli, vale, çamaşır yıkama, sağlık ve ilk yardım ofisi, VIP transfer, house keeping, lostra servisi, catering gibi hizmetler verilecek.
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