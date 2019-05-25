Reuters’a algı tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İngiliz haber ajansı Reuters'a sert tepki gösterdi. Açıklamada, İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacının taşındığı belirtilerek "Reuters, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır" denildi.
- Ekonomi
- 25.05.2019
- Gazete
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