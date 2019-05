Next Level Çayyolu’nda kampanya

'nun satışa çıkan yeni etabından ev sahibi olmak isteyenlerfırsatından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında satışa çıkan 4+1 dairelerde yüzde 10 peşinat vebaşlayan taksit avantajının yanı sıra erken ödemedeuygulanacak. Pasifik İnşaat 'ın Ankara Çayyolu 'nda hayata geçirdiği Next Level Çayyolu , 101 dönüm orman alanının yanı başında ve 191 dönümlük rekreasyon vadisinin ortasında yer alıyor. Next Level Çayyolu; 3+1'den 7.5+2'ye kadariçeriyor. Dairelerin Haziran ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Özel bahçeleri, geniş terasları ve balkonlarıyla öne çıkan Next Level Çayyolu'nda, daire almak isteyenleresunuluyor. Projenin sosyal donatıları arasında isekapalı basketbol sahası,ve toplam 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanı yer alıyor.