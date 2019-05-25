Next Level Çayyolu’nda kampanya

Next Level Çayyolu'nun satışa çıkan yeni etabından ev sahibi olmak isteyenler 120 ay vade ve sıfır faiz fırsatından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında satışa çıkan 4+1 dairelerde yüzde 10 peşinat ve 4 bin 310 liradan başlayan taksit avantajının yanı sıra erken ödemede yüzde 25'e varan indirim uygulanacak. Pasifik İnşaat'ın Ankara Çayyolu'nda hayata geçirdiği Next Level Çayyolu, 101 dönüm orman alanının yanı başında ve 191 dönümlük rekreasyon vadisinin ortasında yer alıyor.
HAZİRAN'DA TESLİM
Next Level Çayyolu; 3+1'den 7.5+2'ye kadar 92 farklı daire tipi içeriyor. Dairelerin Haziran ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Özel bahçeleri, geniş terasları ve balkonlarıyla öne çıkan Next Level Çayyolu'nda, daire almak isteyenlere üç ayrı tarzda iç mimari seçeneği sunuluyor. Projenin sosyal donatıları arasında ise yemek okulu, kapalı basketbol sahası, squash salonu, açıkkapalı yüzme havuzları ve toplam 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanı yer alıyor.
HAZİRAN'DA TESLİM
Next Level Çayyolu; 3+1'den 7.5+2'ye kadar 92 farklı daire tipi içeriyor. Dairelerin Haziran ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Özel bahçeleri, geniş terasları ve balkonlarıyla öne çıkan Next Level Çayyolu'nda, daire almak isteyenlere üç ayrı tarzda iç mimari seçeneği sunuluyor. Projenin sosyal donatıları arasında ise yemek okulu, kapalı basketbol sahası, squash salonu, açıkkapalı yüzme havuzları ve toplam 5 bin metrekarelik çim etkinlik alanı yer alıyor.
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