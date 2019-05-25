Muğla'nın Fethiye ilçesine yoğun ilgi! Doluluk yüzde 100'e yaklaştı!

Yaza sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ölüdeniz, Çalış ve ilçe merkezinde bayram tatili için rezervasyonların birçok tesiste doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

DOLULUK YÜZDE 100'E YAKLAŞTI!

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tatilcilere, geçen yıllarda yaşanan yer bulamama sorunuyla karşılaşmamaları için rezervasyonsuz yola çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, "Tesislerimizin büyük çoğunluğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Henüz dolmayan tesislerimiz de mevcut. Fethiye bölgesi olarak geçen senelerde yaşanan yoğunluklar tecrübesine sahibiz. Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili makamlar oluşacak yoğunluk için gerekli önlemler aldı. Yaşanacak yoğunluk nedeniyle bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi. Uysal, bayramda yaşanacak yoğunluğa hazırlıklı olduklarını, tatilcileri en iyi şekilde ağırlayarak evlerine yollamak istediklerini ifade etti.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel işletmecisi Mete Ay ise, Çalış bölgesindeki otellerin yüzde 75 doluluğa ulaştığını, hala boş yerlerin bulunduğunu dile getirdi. Fethiye'nin Muğla, İzmir, Antalya, Denizli ve Burdur'a çok yakın bir ilçe olduğunu belirten Ay, "Bu bölgedeki insanların 3-4 günlüğüne de olsa ziyaret edebilecekleri bir bölgeyiz. Türk halkı eskiden 10 gün bir yerde tatil yapıyordu. Son yıllarda ise bir yerde 3-4 günlerini geçiriyorlar. Rezervasyonlarımıza baktığımızda maksimum 4 gün kalanı görüyoruz. Değişimli olarak Fethiye bölgesinin dolup boşalacağını öngörüyoruz. Tüm tatilcileri ilçemizde ağırlamaya hazırız" diye konuştu.