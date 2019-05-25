Altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında, en düşük 249 bin 900 lira, en yüksek 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 250 bin 450 liradan tamamladı. Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar görülüyor? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (25 MAYIS)

25 Mayıs Cumartesi günü gram altın 250,98 liradan alınırken, 251,04 liradan satılıyor.