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  • 24.05.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:34

son durum: 24 Mayıs , çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

haftanın son işlem gününde ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 22 Mayıs kapanışına göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü. Bugün 14, 18, , , çeyrek ve ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD yeni konut satışları verisindeki düşüşün doları iki yılın zirvesinden aşağı çekmesi ve Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair umutları yeniden canlandırmasıyla dün 1,280 doların üzerine çıktıktan sonra bugün yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 251 bin 900 lira oldu.

GRAM ALTIN FİYATI

24 Mayıs Cuma günü gram altın 252,62 liradan alınırken, 252,68 liradan satılıyor.

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