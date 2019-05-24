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  • 24.05.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 19:01

... Hazine ve 'ndan Reuters'a tepki

Hazine ve haber ajansı Reuters'a tepki gösterdi. Açıklamada, "Ekonomiyi hedef alıp algı oluşturuyorlar. haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME 'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır." denildi.

Hazine ve 'ndan Reuters'ın 23 Mayıs 2019 tarihinde 'ne ilişkin yayınlamış olduğu "Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve haber ajansı Reuters'a tepki gösterdi. Bakanlıktan tarafından yapılan açıklamada "Ekonomiyi hedef alıp algı oluşturuyorlar" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi'nin tanıtım toplantısı, Sayın 'ın katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

"HABER KARALAMA AMACINI TAŞIMAKTADIR"
Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan "Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak" başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

Söz konusu haber, Türkiye'nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır.

Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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