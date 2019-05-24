Altın fiyatları ABD yeni konut satışları verisindeki düşüşün doları iki yılın zirvesinden aşağı çekmesi ve Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair umutları yeniden canlandırmasıyla dün 1,280 doların üzerine çıktıktan sonra bugün yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 251 bin 900 lira oldu.

GRAM ALTIN FİYATI

24 Mayıs Cuma günü gram altın 250,98 liradan alınırken, 251,04 liradan satılıyor.