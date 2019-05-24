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  • 24.05.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 18:01

son dakika! 24 Mayıs Cuma , çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? Dünkü kapanışta 253.40 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 1,14 azalışla 250,50 liradan tamamladı. Peki, bugün , , ve tam oldu? İşte 24 Mayıs güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Altın fiyatları ABD yeni konut satışları verisindeki düşüşün doları iki yılın zirvesinden aşağı çekmesi ve Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair umutları yeniden canlandırmasıyla dün 1,280 doların üzerine çıktıktan sonra bugün yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dünkü kapanışta Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 251 bin 900 lira oldu.

GRAM ALTIN FİYATI

24 Mayıs Cuma günü gram altın 250,98 liradan alınırken, 251,04 liradan satılıyor.

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