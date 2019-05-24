Erken teşhisin yolu sigortadan geçiyor 40 yaş üstü sağlık sigortasına sahip olanlara ücretsiz mamografi ve PSA ölçümü, her yaşa senede 1 kez check-up fırsatı verildiğini hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, ‘Erken teşhisin yolu check-up’tan geçiyor’ dedi...

Günümüzde beslenme alışkanlıklarından yaşam tarzına, iş hayatındaki stresten kalabalık şehirlere kadar birçok etmen insanların daha fazla ve daha uzun süreli hasta olmasına neden oluyor. Bu değişimler nedeniyle sigorta ürünlerinin sunduğu güvencelerin daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Sağlık durumumuz, hayatımızın her alanını etkiliyor. Hastalıklar yaşanmadan veya geri dönülmez sonuçlar yaratmadan önleyici çözümler sunmak istiyoruz" dedi.



GENİŞ TEMİNATLAR

Erken teşhisin hayat kurtarmadaki önemine vurgu yapan Erdoğan, bunun için özel sağlık sigortasının çok büyük avantajlar sağladığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: "40 yaş üstü Ray Sigortalılar ücretsiz olarak mamografi ve PSA ölçümü yaptırırken, her yaşa senede bir kez de ücretsiz check-up fırsatı veriyoruz. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sigortalılarımızın daha hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması önceliğimiz. Ayrıca sigortalıyken ortaya çıkan kalp, kanser gibi kritik hastalıklarda bekleme süresi beklenmeden gerekli tedavileri karşılıyoruz. Yurt dışında tedavi görmek isteyenler için de yurt dışı tedavi teminatı içeren planlarımız var. Bu avantajların hepsi yatarak tedavi teminatlı poliçelerde mevcut." 3 yıl düzenli olarak Ray Sigorta'dan sağlık sigortası alanlara, ömür boyu yenileme garantisi değerlendirmesi yapılabiliyor. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazananların, sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları kapsam dışı tutulmuyor.