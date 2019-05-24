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1.2 milyon üniversiteliye iş

Megakentteki 51 üniversitede öğrenim gören 1.2 milyon genç yaz aylarında sosyal işlerde çalışıp 2 bin 500 lira harçlık alacak. 50 bin lu genç de belediyede kısmi zamanlı çalışabilecek.

1.2 milyon üniversiteliye iş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı Haziran'da başlıyor. Türkiye İş Kurumu, yaz işleri için başvuruları almaya hazırlanırken, 3 ay sosyal işlerde çalışan gençler 2 bin 500 lira alacak, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Programla 'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci imkanına kavuşacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlanacak. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı iş müjdesini verdi. Yıldırım, "Öğrenci bütçesine katkı sağlayacağız" dedi. 'nun başvuruları alacağı yaz işlerine üniversiteliler 3 ay boyunca katılabilecek. Programın süresi haftada 3 gün olacak. Öğrencilere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak.


HAZAL ATEŞ

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