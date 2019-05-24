Annelerin geleceğine güvence

Çeşitli ürün ve planlarla her ihtiyaca uygun çözümler oluşturan Halk Emeklilik, özel olarak tasarladığı avantajlı bireysel emeklilik planı ve eğitim destek sigortası ürünü ile hem annelerin hem de çocuklarının geleceğini güvence altına alıyor. Halk Emeklilik Çalışkan Ev Hanımları Planı, kadınların küçük tasarruflarla büyük birikimler yapmalarına olanak veriyor. Plan sayesinde kadınlar; katkı payı, yönetim gider kesintileri ve giriş aidatı avantajlarıyla BES'ten faydalanma ve gelecek için birikim yapma imkanı buluyor. Plana, ayda minimum 138 lira ödenerek dahil olunabiliyor. Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, "Toplumumuzda annelerimizin çok ayrı bir yeri var. Ülkemizdeki her anne, çocuklarının adeta hayattaki en büyük sigortası. Biz de Halk Emeklilik olarak, Çalışkan Ev Hanımları Planımız ile annelere küçük tasarruflarla gelecek için birikim oluşturma ve ekonomik güçlerini artırma şansı sağlıyoruz" dedi. Eğitim Destek Sigortası ürünlerine de değinen Sağlam, "Bu ürünümüz ile de annelere, çocuklarının eğitim hayatını ve dolayısıyla geleceğini garanti altına almaları için çok değerli bir araç sunuyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 24.05.2019
- Gazete
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