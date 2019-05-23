Engelliye 50 bin TL Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin, eski hükümlülere 38 bin 370 lira hibe destek imkanı var. 2019 2. dönem hibe programı için başvurular başladı. Son tarih 14 Haziran, kaçırmayın....

Engellilerin istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor. 2019 2. dönem hibe programı için başvurular alınmaya başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 14 Haziran günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor.