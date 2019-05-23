Bugünkü
Takvim

Engelliye 50 bin TL

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin, eski hükümlülere 38 bin 370 lira hibe destek imkanı var. 2019 2. dönem hibe programı için başvurular başladı. Son tarih 14 Haziran, kaçırmayın....

Engelliye 50 bin TL
Engellilerin istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor. 2019 2. dönem hibe programı için başvurular alınmaya başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 14 Haziran günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEngelliye 50 bin TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri