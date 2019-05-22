Türk Hava Yolları'nın kargo markası Turkish Cargo, büyümesini sürdürüyor. 2018 yılında 1.4 milyon ton kargo taşıması gerçekleştiren ve pazar ortalamasının 10 katına yakın bir büyüme gerçekleştiren Turkish Cargo, 2019'un Ocak-Şubat aylarında küresel hava kargo pazarı küçülürken büyümeyi sürdürdü ve yüzde 9.6 tonaj artışı sağlayarak, WACD (World Air Cargo Data) listesinde 7'nci sıraya yükseldi.
124 ÜLKEYE KARGO
Türk Hava Yolları'nın 1933 yılından beri hava kargo taşıma faaliyetlerini yürüten Turkish Cargo, dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlıyor. Türk Hava Yolları'na ait 335 uçaklık (yolcu ve kargo uçağı) filosuyla hareket eden Turkish Cargo, dünya genelinde, 88'i direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona hizmet sağlıyor. Hava kargo trafiğinin kesişme noktası ve dünya hava trafiği için yeni bir dayanak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda toplamda 300 bin metrekarelik kapalı alana ve yıllık 4 milyon ton kargo ayrıştırma kapasiteli modern bir tesise sahip olacak olan Turkish Cargo, İstanbul'u dünyanın lojistik merkezi yapmayı amaçlıyor. Hizmet kalitesini her geçen gün yükselten Turkish Cargo; altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve yüksek standartlara sahip personeliyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, hava kargo taşımacılığında tercih sebebi olmayı sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor.
124 ÜLKEYE KARGO
Türk Hava Yolları'nın 1933 yılından beri hava kargo taşıma faaliyetlerini yürüten Turkish Cargo, dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlıyor. Türk Hava Yolları'na ait 335 uçaklık (yolcu ve kargo uçağı) filosuyla hareket eden Turkish Cargo, dünya genelinde, 88'i direkt kargo olan 300'den fazla destinasyona hizmet sağlıyor. Hava kargo trafiğinin kesişme noktası ve dünya hava trafiği için yeni bir dayanak noktası olan İstanbul Havalimanı'nda toplamda 300 bin metrekarelik kapalı alana ve yıllık 4 milyon ton kargo ayrıştırma kapasiteli modern bir tesise sahip olacak olan Turkish Cargo, İstanbul'u dünyanın lojistik merkezi yapmayı amaçlıyor. Hizmet kalitesini her geçen gün yükselten Turkish Cargo; altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve yüksek standartlara sahip personeliyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, hava kargo taşımacılığında tercih sebebi olmayı sürdürürken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyanın en iyi 5 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor.
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