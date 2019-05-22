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’den 10 bin kişiye

Başkanı Aycı, ‘Bu yıl 10 bin yen i ile çalışan sayısında rekor kıracağız’ dedi...

THY’den 10 bin kişiye
Türk Hava Yolları () Başkanı İlker Aycı, alacakları çalışanlarla beraber bu yıl 10 bin yeni sağlayacaklarını bildirdi. , şöyle konuştu: "Sene başında yaptığımız planlar yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerineydi ama yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde ve konularda kısa kaldığımızı görerek, buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek, havalimanına daha iyi hakim olmak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlar alma ihtiyacımız olduğunu arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik. Şu ana kadar 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400'ünü ilk 5 ayda zaten gerçekleştirdik ama ihtiyacımız oldukça artacak. Bu anlamıyla ilavelerle birlikte bu yılki istihdam sayımız bir rekor olacak. Hem Türkiye'nin istihdam seferberliğine ve Türkiye ekonomisindeki istihdam ihtiyacına çok önemli bir katkı olacak şekilde bu yıl 10 bini bulacak bir istihdamdan söz ediyoruz."

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