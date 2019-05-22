Tek tıkla 60 milyar TL

Ülkemizde e-ticaret pazarı hızlı büyümesini sürdürüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık 'Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre; e-Ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. Türkiye e-ticaret pazarında bu yıl ise yüzde 40 ile 50 arasında bir büyüme bekleniyor. TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye ile birlikte hazırlanan rapora göre;
- Ekonomi
- 22.05.2019
- Gazete
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