Tek tıkla 60 milyar TL E-ticaret sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyümeye imza attı. Geçen yıl online alışverişe 59.9 milyar lira harcanırken, en hızlı büyüyen alan ise uçak biletlerinin sırtladığı tatil ve seyahat oldu.

Ülkemizde e-ticaret pazarı hızlı büyümesini sürdürüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık 'Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre; e-Ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. Türkiye e-ticaret pazarında bu yıl ise yüzde 40 ile 50 arasında bir büyüme bekleniyor. TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye ile birlikte hazırlanan rapora göre;

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