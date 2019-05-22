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Tek tıkla 60 milyar TL

E-ticaret sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyümeye imza attı. Geçen yıl online alışverişe 59.9 milyar lira harcanırken, en hızlı büyüyen alan ise uçak biletlerinin sırtladığı tatil ve seyahat oldu.

Tek tıkla 60 milyar TL
Ülkemizde e-ticaret pazarı hızlı büyümesini sürdürüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) yıllık 'Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü' raporuna göre; e-Ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı. 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. Türkiye e-ticaret pazarında bu yıl ise yüzde 40 ile 50 arasında bir büyüme bekleniyor. TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye ile birlikte hazırlanan rapora göre;

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